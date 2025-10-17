Μήνυμα στήριξης στον Γιώργο Παπαγιάννη, μετά τον ανατριχιαστικό τραυματισμό του στον αγώνα της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό, έστειλε μέσω των social media η Euroleague.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ο Έλληνας σέντερ πάτησε άσχημα το πόδι του μετά την προσπάθειά του να σκοράρει και αμέσως οι παίκτες και των δύο ομάδων πάγωσαν.

Οι κραυγές του Παπαγιάννη και τα δάκρυά του, πριν αποχωρήσει τελικά με φορείο, έκαναν τους πάντες να πιστέψουν ότι πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό και αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα κάνει.

Όπως και να έχει, ο τραυματισμός του Έλληνα σέντερ της Εφές δεν γινόταν, φυσικά, να περάσει απαρατήρητος από τη Euroleague, η οποία μέσω του επίσημου λογαριασμού της στα social media έστειλε μήνυμα συμπαράστασης.

«Καρδιά πολεμιστή, είμαστε όλοι μαζί σου», ανέφερε η σχετική ανάρτηση.