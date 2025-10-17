Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να λαμβάνει τέλος, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ ζήτησαν επισήμως από τη Euroleague να δίνουν από εδώ και πέρα τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ.

Η Μακάμπι, την οποία νίκησε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Πέμπτης (16/10), παίζει στο Βελιγράδι τα εντός έδρας παιχνίδια της ενώ η Χάποελ προσωρινή έδρα στη Σόφια. Με αυτά ως δεδομένα άρχισε η φετινή σεζόν αλλά τώρα τα πράγματα αλλάζουν.

Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει ως αποτέλεσμα οι δύο ομάδες από το Ισραήλ να επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους για τους εντός έδρας αγώνες και ζήτησαν επισήμως από τη Euroleague να τους επιτραπεί αυτό.

Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ. και οι ομάδες-μέτοχοι θα ψηφίσουν για το αν θα επιστρέψουν ή όχι στο Ισραήλ οι Μακάμπι και Χάποελ.