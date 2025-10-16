Η Εθνική Ελλάδας έχασε τις ελπίδες της για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 μετά τις ήττες από Σκωτία και Δανία και παράλληλα έπεσε 8 θέσεις στο ranking της FIFA, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση στην Ευρώπη μαζί με αυτή της Σουηδίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε καταφέρει να ανέβει στην 40ή θέση με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, ο Οκτώβριος όμως δεν πήγε καθόλου καλά… Η ήττα στη Γλασκώβη έκανε πολύ δύσκολη την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτή στην Κοπεγχάγη είχε ως συνέπεια να χαθούν όλες οι ελπίδες και παράλληλα ήρθε και η… κατρακύλα στη βαθμολογία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Ελλάδας από την 40ή θέση έπεσε στην 48η και αυτό το -8, όπως προαναφέρθηκε, είναι η μεγαλύτερη πτώση που καταγράφηκε στην ευρωπαϊκή ζώνη, μαζί με αυτή της εθνικής Σουηδίας που από την 32η θέση έπεσε στην 40ή.

Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά, όχι μόνο για το γόητρο αλλά και επειδή με βάση το ranking της FIFA καθορίζονται τα γκρουπ δυναμικότητας στις κληρώσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ, οπότε όσο πιο χαμηλά είσαι στην κατάταξη τόσο πιο δύσκολοι είναι οι αντίπαλοι.