Από τις αστυνομικές περιπολίες στα παγκόσμια τατάμι! Η Κάλλια Στεφανουδάκη, η νεαρή Κρητικοπούλα που εκπαιδεύεται στη Σχολή Αστυφυλάκων Νάουσας και πραγματοποιεί την πρακτική της στον Πειραιά, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η πειθαρχία και η αφοσίωση την οδηγούν σε μεγάλες επιτυχίες. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ταξίδεψε στην Ιταλία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα TAEKWONDO ITF στο Jeloso και επέστρεψε με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η Κάλλια κατέκτησε συνολικά τρία ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο, φέρνοντας υπερηφάνεια στην Κρήτη, στην οικογένειά της αλλά και στον αθλητικό της σύλλογο, ΑΣΜΑ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ.

Όπως αναφέρει το cretalive δεν είναι η πρώτη φορά που η νεαρή αθλήτρια λάμπει στα διεθνή τατάμι. Τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια είχε ήδη κατακτήσει τέσσερα χρυσά μετάλλια στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία της.

Η οικογένεια και οι φίλοι της εκφράζουν όχι μόνο την υπερηφάνειά τους για τα αθλητικά της επιτεύγματα, αλλά και για τον χαρακτήρα της, καμαρώνοντας την αφοσίωση και την πρόοδο της Κάλλιας τόσο στον αθλητισμό όσο και στην επαγγελματική της πορεία ως μέλος της Ελληνικής Αστυνομίας.