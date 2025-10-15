Ο Παναθηναϊκός, τελικά, είναι η ομάδα που θα αποκτήσει τον Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλο Παντελίδη καθώς έχει συμφωνήσει προφορικά με την Κηφισιά για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Οι δύο παίκτες έχουν ξεχωρίσει με την απόδοσή τους στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος και τις τελευταίες εβδομάδες πρωταγωνιστούν σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια. Αρχικά μόνο ο Τεττέη, στη συνέχεια όμως και ο Παντελίδης, με την ΑΕΚ να θέλει να τους αποκτήσει και τους δύο.

Η Ένωση, όμως, δεν ήταν διατεθειμένη να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις της Κηφισιάς, με την ΠΑΕ να διαψεύδει τα περί πρότασης ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Και λίγη ώρα μετά τη διάψευση των «κιτρινόμαυρων», τελικά, έγινε γνωστό το… ντου των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε με απόλυτη μυστικότητα και κατέληξε σε προφορική συμφωνία με την Κηφισιά για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους. Όλα δείχνουν, επομένως, ότι το σήριαλ με θέμα το μέλλον των δύο παικτών λαμβάνει τέλος.

Ο 24χρονος Τεττέη έχει 4 γκολ και 2 ασίστ στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος, με τον 23χρονο Παντελίδη να μετράει 3 γκολ και μία ασίστ.