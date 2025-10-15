Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά, διαψεύδει όμως τα περί πρότασης ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για να τους κάνει δικούς της.

Εδώ και εβδομάδες έχουν αρχίσει τα μεταγραφικά σενάρια για τους δύο παίκτες της Κηφισιάς και η Ένωση είναι όντως μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν θέλουν μόνο τον Τεττέη αλλά και τον Παντελίδη, δεν είναι διατεθειμένοι όμως να κάνουν… τρέλες για να τους αποκτήσουν.

Αυτό το κάνει σαφές και η ΠΑΕ, με τη θέση που πήρε μετά τα όσα γράφτηκαν σε αθλητική εφημερίδα περί πρότασης ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για τους δύο παίκτες.

«Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αναφορές στον Τύπο για προτάσεις της ΑΕΚ για ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς με συγκεκριμένα ποσά. Αποκορύφωμα σημερινό πρωτοσέλιδο θέμα αθλητικής εφημερίδας που μιλάει για πρόταση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Ξεκαθαρίζουμε πως τέτοια πρόταση δεν υπήρξε ποτέ», είναι η θέση της ΠΑΕ.