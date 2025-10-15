Οι Λάζαρος Ρότα και Λούκα Γιόβιτς προπονήθηκαν κανονικά την Τετάρτη (15/10) και υπολογίζονται κανονικά για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει για να δει αν θα έχει στη διάθεσή του και τον Άρολντ Μουκουντί.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ είχε δεχθεί ένα χτύπημα στην ποδοκνημική στον αγώνα της Ελλάδας με τη Δανία και ο Σέρβος φορ είχε απουσιάσει από τον αγώνα της εθνικής ομάδας της χώρας του με την Ανδόρα λόγω ενοχλήσεων, τελικά όμως δεν ήταν κάτι σοβαρό.

Οι Ρότα και Γιόβιτς επέστρεψαν στη βάση τους και προπονήθηκαν κανονικά την Τετάρτη (15/10), δείχνοντας έτσι ότι είναι έτοιμοι για την αναμέτρηση της Κυριακής (19/10) με τους «ασπρόμαυρους», όπου στόχος της ΑΕΚ είναι η νίκη για παραμείνει στην κορυφή.

Από εκεί και πέρα, ο Νίκολιτς περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Μουκουντί, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με την Κηφισιά και η συμμετοχή του σε αυτόν με τον ΠΑΟΚ θα κριθεί στην προπόνηση της Πέμπτης (16/10).

Αν δεν καταφέρει να αγωνιστεί, θα υπάρξει πρόβλημα για τον Νίκολιτς, με δεδομένο πως θα απουσιάσει και ο Φιλίπε Ρέλβας μετά την αποβολή του κόντρα στην Κηφισιά.