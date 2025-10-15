Ο Κώστας Παπανικολάου γράφει το όνομά του με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αφού με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι κόντρα στην Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, μπήκε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ παικτών.

Συγκεκριμένα, έφτασε τις 400 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και έγινε ο μόλις πέμπτος παίκτης στην ιστορία του θεσμού που φτάνει αυτό το ορόσημο.

Μάλιστα, μόνο εκείνος και ο Κώστας Σλούκας που είναι 2ος με 429 συμμετοχές είναι οι ενεργοί παίκτες του Top-5, με τους δύο Έλληνες διεθνείς να έχουν την ευκαιρία να αναρριχηθούν ακόμη περισσότερο.

Αναλυτικά το Top-10 συμμετοχών:

1. Σέρχιο Γιουλ 450

2. Κώστας Σλούκας 429

3. Κάιλ Χάινς 425

4. Σέρχιο Ροντρίγκεθ 405

5. Κώστας Παπανικολάου 400

6. Παούλιους Γιανκούνας 392

7. Γιάν Βέσελι 379

8. Γιώργος Πρίντεζης 375

9. Νικ Καλάθης 371

10. Μπράιαν Ντάνστον 365