Ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα του στην Euroleague από την Εφές με σκορ 78-82, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να θεωρεί φυσιολογικές τις απώλειες για την ομάδα του, μέχρι να επιστρέψουν οι τραυματίες.

Μετά το τέλος του αγώνα για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στη σημασία της επιστροφής των Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ στον αγώνα με τον Πανιώνιο, τονίζοντας παράλληλα τις επιπτώσεις των απουσιών στο παιχνίδι της ομάδας του.

Ο Μπαρτζώκας σχολίασε τις απώλειες της ομάδας, εξηγώντας ότι οι τραυματισμοί έχουν επηρεάσει την απόδοση σε αρκετά παιχνίδια.

Οι δηλώσεις του:

«Να συγχαρούμε την Εφές. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι κάναμε λάθος σήμερα. Μπορείς να πεις πολλά πράγματα, μπορείς να πεις ότι το ντέρμπι ήταν πριν δύο μέρες, συν το γεγονός ότι είχαμε πολλές απουσίες και αυτά έκαναν τα πράγματα πολύ δύσκολα για μας. Γι αυτό και το β’ ημίχρονο ήταν πολύ “φτωχό”. Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ οι κύριοι σκόρερ μας έμειναν στο μηδέν. Δύο παίκτες που έπαιξαν πάνω από 30 λεπτά κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ακόμα κι έτσι, το παιχνίδι πήγε στη μια απόφαση, στη μια κατοχή. Εκεί δεν ήμασταν τόσο ήρεμοι, να βρούμε μια καλύτερη επιλογή που θα μας φέρει τη νίκη. Τώρα έχουμε παιχνίδι την Πέμπτη, πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό.»

Η άποψη για τον Πίτερς

Σχετικά με τον Πίτερς που αγωνίστηκε καλά, ανέφερε: «Έχει αποδείξει την ποιότητά του και τι μπορεί να δώσει. Αυτή τη στιγμή, οι τραυματισμοί που μας έχουν πλήξει σε σειρά παιχνιδιών… θα ήταν αφύσικο, σε τόσα παιχνίδια, να μην μας φέρουν απώλειες. Υπάρχουν κάποια αντικειμενικά δεδομένα που πρέπει να επεξεργαστούμε και να δούμε πώς είναι δυνατόν, με τόσο κλειστό ροτέισον, να πάμε σε τόσο απαιτητικά παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, υπάρχει μεγάλη αστάθεια στην απόδοση των ομάδων. Γι’ αυτό και πολλά παιχνίδια κρίνονται στη μία κατοχή. Στόχος είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, μέχρι να επιστρέψουν οι τραυματίες.»

Απουσίες ενόψει Μακάμπι

Για τις πιθανές επιστροφές παικτών, ο Μπαρτζώκας ανέφερε: «Δε φαίνεται πιθανό σενάριο να έχουμε κάποιον διαθέσιμο την Πέμπτη. Οι Φουρνιέ και Γουόκαπ θα παίξουν λογικά με τον Πανιώνιο. Με το ίδιο ρόστερ θα πάμε για την Πέμπτη, εκτός αν αλλάξει κάτι αύριο. Ο ΜακΚίσικ δεν έχει κάνει ούτε μια ομαδική προπόνηση, δεν υπάρχουν και προπονήσεις για να βρει κάποιος ρυθμό.»

Η διαφορά στην ευστοχία των σουτ

Σχετικά με τα τρίποντα και την απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, σχολίασε: «Σας θυμίζω ότι ήταν αρκετά πολύ ανοιχτά σουτ. Ήταν πολλά τα σουτ που είχαμε ανοιχτά, θυμάμαι Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ που χάσαμε. Η μόνη εξήγηση, προφανώς πάντα παίζει και ο αντίπαλος, αλλά η δική μου σκέψη είναι πως υπάρχει άδειασμα μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό. Όταν ξεκινάς με ενθουσιασμό, μετά πέφτει η ενέργεια, χαλάνε οι αποφάσεις.»