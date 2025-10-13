Η εθνική ομάδα ηττήθηκε χθες με 3-1 από τη Δανία στην Κοπεγχάγη και έχασε τις τελευταίες ελπίδες κατάκτησης μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων του 3ου προκριματικού ομίλου για το Μουντιάλ 2026. Στο 22ο λεπτό ο Χρήστος Ζαφείρης γύρισε απρόσεκτα τη μπάλα στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και ο Ράσμους Χόιλουντ με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα προλαβαίνοντας την έξοδο του Ελληνα γκολκίπερ. Το γκολ αυτό «έκοψε τα φτερά» των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο διεθνής μέσος με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολογήθηκε, ζητώντας συγγνώμη για το λάθος του: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί δίπλα μας και μας υποστήριξε, χίλια συγγνώμη για το λάθος μου… Θα είμαστε πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το επόμενο και πάλι συγγνώμη», έγραψε στην ανάρτησή του ο Έλληνας διεθνής της Σλάβια Πράγας.