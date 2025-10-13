Στις 29 Ιουνίου 2014, η Εθνική Ελλάδας αγωνίστηκε στη φάση των «16» του Μουντιάλ της Βραζιλίας εναντίον της Κόστα Ρίκα. Με προπονητή τον Φερνάντο Σάντος, οι παίκτες μας πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση, όμως η τύχη τους γύρισε την πλάτη και αποκλείστηκαν 5-3 στα πέναλτι. Έφτασαν μία «ανάσα» από τους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκπροσωπώντας μια εθνική ομάδα η οποία είχε συμμετάσχει στις 5 από τις τελευταίες 6 μεγάλες διοργανώσεις.

Από το έπος του EURO 2004 έως τη Βραζιλία το 2014, η Ελλάδα ήταν επίσης παρούσα στο EURO 2008, το EURO 2012 και το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής το 2010. Είχε απουσιάσει μόνο από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας το 2006. Σήμερα, η Ελλάδα έχει… ξεχάσει πώς είναι η εμπειρία μιας μεγάλης διοργάνωσης. Από το 5/6 το διάστημα 2004-2014, προσγειωθήκαμε απότομα στο 0/6 το διάστημα 2016-2026 μετά και τον τελευταίο αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς).

Η επόμενη προσπάθειά της θα γίνει για τη συμμετοχή στο EURO 2028, όταν πλέον θα έχουν συμπληρωθεί 14 χρόνια από την προηγούμενη παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την παρθενική της συμμετοχή (EURO 1980) ποτέ δεν έχει μεσολαβήσει μεγαλύτερο διάστημα των 14 ετών, αφού ακολούθησε το Μουντιάλ του 1994 και μετά το EURO 2004. Το ΑΠΕ/ΜΠΕ σας παρουσιάζει τον κύκλο των αποτυχιών της εθνικής Ελλάδας που θα περιμένει πλέον το EURO 2028 για να προσπαθήσει να επανεμφανιστεί στην τελική φάση ενός διεθνούς τουρνουά:

EURO 2016: Η Ελλάδα είναι πλέον μια υπολογίσιμη δύναμη στο Παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα την τοποθετούν στο γκρουπ των ισχυρών της κλήρωσης. Όμως, όταν διεξάγονται οι προκριματικοί, η προσγείωση είναι απότομη και η κατηφόρα μεγάλη. Η εθνική μας τερματίζει τελευταία (!) σε όμιλο με Βόρεια Ιρλανδία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Φινλανδία, Νησιά Φερόε εκ των οποίων προκρίθηκαν απευθείας οι δύο πρώτες, αλλά και η Ουγγαρία μέσω μπαράζ.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018: Η Ελλάδα τα πηγαίνει αρκετά καλά σε όμιλο με Βέλγιο, Βοσνία και Κύπρο, Εσθονία, Γιβραλτάρ. Κατατάσσεται δεύτερη πίσω από τους Βέλγους και περνάει στα μπαράζ. Όμως, εκεί πέφτει πάνω στην Κροατία και αποκλείεται με μία ήττα και μία ισοπαλία (4-1, 0-0). Οι Κροάτες θα φτάσουν έως τον τελικό της διοργάνωσης που διεξήχθη στη Ρωσία.

EURO 2020: Παρά την πτώση στην κατάταξη της FIFA, η κλήρωση είναι ευνοϊκή, αλλά η εθνική αδυνατεί να ανακόψει την φθίνουσα πορεία της. Κατατάσσεται τρίτη πίσω από Ιταλία και Φινλανδία που προκρίθηκαν, ενώ δεν είχε δικαίωμα να διεκδικήσει πρόκριση ούτε μέσω του νεοσύστατου Nations League όπου επίσης είχε μέτρια παρουσία.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022: Οι κληρώσεις των προκριματικών δεν είναι πλέον ευνοϊκές, αφού η εθνική έχει κατρακυλήσει στην Παγκόσμια κατάταξη. Σε όμιλο με αντιπάλους την Ισπανία και τη Σουηδία, η Ελλάδα κατατάχθηκε τρίτη και αποκλείστηκε. Άφησε πίσω της μόνο τη Γεωργία και το Κόσοβο.

EURO 2024: Με αντιπάλους Ολλανδία και Γαλλία, ήταν αδύνατο για την Ελλάδα να ελπίζει σε μία από τις πρώτες δύο θέσεις που οδηγούσαν στα γήπεδα της Γερμανίας. Κατατάχθηκε τρίτη, όμως τα πήγε καλά στο Nations League κι έτσι κέρδισε τη δυνατότητα να διεκδικήσει πρόκριση μέσα από αυτό το «μονοπάτι». Στα play-off διαλύει 5-0 το Καζακστάν στην “OPAP Arena” και όλα δείχνουν ότι έφτασε η ώρα της επιστροφής. Στον τελικό με τη Γεωργία στην Τιφλίδα, η Ελλάδα θα παρουσιαστεί κατώτερη των περιστάσεων και οι Γεωργιανοί του Κβαρατσχέλια θα πάρουν την πρόκριση στα πέναλτι.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026: Μετά από καιρό, η κλήρωση «χαμογελάει» στην εθνική, με αντιπάλους στον όμιλο τη Δανία, τη Σκωτία και τη Λευκορωσία. Νέοι σε ηλικία παίκτες, επιθετικό ποδόσφαιρο, προπονητής ευρείας αποδοχής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εξαιρετική πορεία στο Nations League. Το «Αμερικάνικο όνειρο» το καλοκαίρι του 2026 μοιάζει εφικτό. Όμως, τα αποτελέσματα θα είναι και πάλι απογοητευτικά. Η Ελλάδα γνωρίζει διαδοχικές ήττες από τη Δανία και τη Σκωτία, μένει στην τρίτη θέση και αποκλείεται μαθηματικά μόλις στην 4η από τις 6 αγωνιστικές.