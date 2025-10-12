Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Stoiximan GBL διεξάγεται σήμερα στο ΣΕΦ (19:00, ΕΡΤ2), όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό με φόντο ψυχολογία, έδρα αλλά και απουσίες στο ρόστερ του.

Στο αποψινό παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία των φετινών αναμετρήσεων (οι οποίες, μαζί με τους αγώνες της Ευρωλίγκας, του Κυπέλλου και των τελικών του πρωταθλήματος μπορεί να φτάσουν και τις δέκα, ή τις έντεκα με έναν πιθανό ευρωπαϊκό τελικό), ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας και της στήριξης από τους φιλάθλους του, όμως αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών.

Ο Τόμας Ουόκαπ έχει υποστεί αιμάτωμα στον γλουτιαίο μυ και θα μείνει εκτός για περίπου 20 ημέρες, ενώ οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς δεν θα είναι διαθέσιμοι.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να τιθασεύσει την πίεση, να επιβάλει ρυθμό στο παιχνίδι και να εκμεταλλευτεί κάθε κενό στην άμυνα των γηπεδούχων.

Βασικό ζητούμενο για τον Ολυμπιακό θα είναι η συγκέντρωση σε άμυνα και το transition, ενώ ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διατηρήσει μομέντουμ ώστε να χτυπήσει το ματς στα τελευταία λεπτά.