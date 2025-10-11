Η Εθνική Ελλάδας αφήνει πίσω της την ήττα από τη Σκωτία και σκέφτεται πλέον μόνο τον αγώνα της Κυριακής (12/10) με τη Δανία, ο προπονητής της οποίας, Μπράιαν Ρίμερ, είπε τα καλύτερα για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 έχει δυσκολέψει πάρα πολύ για την Εθνική ομάδα μετά την ήττα στη Γλασκώβη και για να παραμείνει δυνατά στη διεκδίκηση ενός «εισιτηρίου» θα πρέπει να πάρει τη νίκη στην Κοπεγχάγη, κάτι βέβαια που μόνο εύκολο δεν είναι.

Η Δανία είχε επικρατήσει με 3-0 στο Καραϊσκάκη και τώρα θα υποδεχθεί την ομάδα του Γιοβάνοβιτς, για την οποία ο Ρίμερ είχε μόνο καλά λόγια να πει στη συνέντευξη Τύπου του Σαββάτου (11/10).

«Ξέρουμε ότι μας περιμένει ένα δύσκολο ματς, αλλά παίζουμε εντός έδρας και ανυπομονούμε για αυτό. Επιστρέφουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και πάντα θέλουμε να νικάμε ανταποδίδοντας τη στήριξή τους. Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό προς την Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου ηττήθηκε άδικα από την Σκωτία. Είναι μια ομάδα που έχει δείξει χαρακτήρα εκτός έδρας τα τελευταία χρόνια παίζοντας με μεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση με τα εντός της παιχνίδια», είπε αρχικά ο προπονητής της Δανίας και συνέχισε.

«Η Ελλάδα έχει αποδείξει πως είναι δυνατή απέναντι σε κορυφαίες ομάδες, όπως πέρυσι που νίκησε την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ. Είναι καλή στις αντεπιθέσεις και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το κομμάτι αυτό. Η Δανία πρέπει να κάνει μια κορυφαία εμφάνιση απέναντι στην Ελλάδα. Θα παίξουμε επιθετικά για να πάρουμε τη νίκη».