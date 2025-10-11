Το θέμα που είχε προκύψει γύρω από τη νομιμότητα της παρουσίας έξι προπονητών της Stoiximan GBL στους πάγκους των συλλόγων τους, διευθετήθηκε οριστικά.

Τα τελευταία 24ωρα, η ΕΟΚ και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αντάλλαξαν σειρά επιστολών σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ώστε οι τεχνικοί να μπορούν να ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους. Το βράδυ της Παρασκευής μάλιστα φάνηκε να υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην τους επιτραπεί να κοουτσάρουν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου.

Μεταξύ αυτών που βρίσκονταν σε πιο δύσκολη θέση ήταν οι προπονητές του Παναθηναϊκού AKTOR (Αταμάν), της ΑΕΚ (Σάκοτα) και του ΠΑΟΚ (Ζντοβτς).

Τελικά, το Υπουργείο Αθλητισμού προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα. Όπως ανακοίνωσε, μπαίνει τέλος στις «αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό» και θεσπίζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας την ομαλή προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην περίπτωση του Εργκίν Αταμάν:

«Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών)».

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».

Με αυτόν τον τρόπο, δόθηκε άμεση λύση σε ένα ζήτημα που απειλούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στα τεχνικά επιτελεία των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας.