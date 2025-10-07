Το κλειστό του ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει από τις 2 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου το Hellelic Championship ATP 250 και τα ονόματα όσων θα πάρουν μέρος έγιναν πλέον γνωστά.

Για πρώτη φορά έπειτα από 31 χρόνια η Αθήνα θα φιλοξενήσει ένα τουρνουά του ATP Tour και σε αυτό θα συμμετέχει τόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς όσο και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο να αποτελεί και το πιο βαρύ όνομα σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες.

Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθούν και οι Κάρεν Κατσάνοφ, Γιακούμπ Μένσικ και Γίρι Λεχέτσκα, ενώ είναι πιθανή η παρουσία και του Ζοάο Φονσέκα, μετά τις πολύ καλές εμφανίσεις του στο Davis Cup που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ.