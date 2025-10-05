Στις 9 Οκτωβρίου θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ που πάγωσε τους πάντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του με δύο μεγάλα πανό που απλώθηκαν στη Λεωφόρο, όπου θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο.

Στις 9 Οκτωβρίου 2024 οι «πράσινοι» και γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο σοκαρίστηκαν από την είδηση του θανάτου του Μπάλντοκ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στα νότια προάστια.

Ήταν, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, ένα γεγονός που πάγωσε τους πάντες και με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από εκείνη τη «μαύρη» μέρα να πλησιάζει, ο Παναθηναϊκός θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του στον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Έτσι, στην άδεια λόγω τιμωρίας Λεωφόρο, η ΠΑΕ φρόντισε ώστε να απλωθούν στις εξέδρες δύο μεγάλα πανό για τον Μπάλντοκ, τον οποίο δεν έχει ξεχάσει κανείς φυσικά.