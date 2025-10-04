Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό την Κυριακή (5/10) με στόχο μόνο τη νίκη για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Δημήτρη Πέλκα και τον Φέντορ Τσάλοφ.

Οι «ασπρόμαυροι» μετράνε συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα με πιο πρόσφατο την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα για το Europa League και περιμένουν τους «ερυθρόλευκους» γνωρίζοντας πως το παιχνίδι, όσο νωρίς κι αν είμαστε στη σεζόν, είναι ήδη πολύ σημαντικό.

Σε περίπτωση ήττας ο ΠΑΟΚ θα μείνει στο -5 και αυτό δεν θέλει να το σκέφτεται κανείς στις τάξεις του, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για να προσπεράσει τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία και να πάει με χαμόγελα στη διακοπή του Οκτωβρίου.

Όπως και να έχει, η τελευταία προπόνηση πριν το μεγάλο παιχνίδι έγινε το Σάββατο (4/10), με τον Λουτσέσκου να μην υπολογίζει στον Πέλκα που έχει υποστεί θλάση και στον Τσάλοφ που υπέστη κάκωση στο ισχίο στην αναμέτρηση με τη Θέλτα και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες προπονήθηκαν κανονικά και είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου.