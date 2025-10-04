Με γκολ του Μάρας στο 88ο λεπτό ο Πανσερραϊκός πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα με το 2-1 επί του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είναι πλέον μόνος στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Η αναμέτρηση των δύο ουραγών άρχισε με τους γηπεδούχους να παίρνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, να είναι περισσότερη ώρα στην επίθεση και να ανοίγουν τελικά το σκορ στο 21ο λεπτό, όταν ο Μπανζάκι σέντραρε ωραία και ωραία ήταν και η κεφαλιά του Ντε Μάρκο για το 1-0.

Οι Σερραίοι διατήρησαν τον έλεγχο του παιχνιδιού και στα επόμενα λεπτά, με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους και να έχουν την πρώτη τους, μεγάλη, ευκαιρία στο 37′ με την άστοχη κεφαλιά του Τριανταφυλλόπουλου στο δεύτερο δοκάρι μετά το φάουλ του Καλτσά.

Αμέσως μετά, στο 40′, πλησίασαν στο γκολ και οι γηπεδούχοι με την κεφαλιά του Νούνελι που έφυγε λίγο άουτ μετά τη σέντρα του Γκριν από αριστερά, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 1-0.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Σάββας Παντελίδης έκανε δύο αλλαγές για την ομάδα της Τρίπολης, η οποία είχε μεγάλη ευκαιρία στο 50′ με το πλασέ του Εμμανουηλίδη που κατάφερε να αποκρούσει ο Τιναλίνι, για να έρθει τελικά η ισοφάριση στο 57′: Γύρισμα του Καλτσά από δεξιά, ο Γκελασβίλι δεν απομάκρυνε σωστά και ο Έντερ με σουτ έκανε το 1-1.

Στα επόμενα λεπτά, στο 61′ και στο 62′, ο Αστέρας πλησίασε και σε δεύτερο γκολ αλλά ο Μπαρτόλο σε αμφότερες τις φάσεις δεν κατάφερε να βρει στόχο και στη συνέχεια ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε και όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα έπαιρναν από ένα βαθμό.

Στο 88′, όμως, έπειτα από λάθος της άμυνας, η μπάλα έφτασε στον Μάρας και αυτός εκτέλεσε αμέσως για το 2-1, δίνοντας την πρώτη νίκη στον Πανσερραϊκό που ξεκόλλησε από την τελευταία θέση, όπου βρίσκεται ο Αστέρας πλέον.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Tιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης (69΄ Καλίνιν), Λιάσος, Ρουμιάντσεβ (55΄ Μάρας), Νανέλι (69΄ Φαλέ), Γκριν (83΄ Καρέλης), Μπανζάκι (69΄ Μπρουκς), Ιβάν.

Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (46΄ Κετού), Φερνάντεθ, Αλμύρας, Έντερ, Μούμο (46΄ Μπαρτόλο), Καλτσάς (78΄ Τσίκο), Εμμανουηλίδης, Μακέντα (70΄ Γκιοακίνι).