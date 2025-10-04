Ο Πεπ Γκουαρδιόλα συνηθίζει να μιλάει όχι μόνο για θέματα του ποδοσφαίρου αλλά και για ό,τι άλλο απασχολεί τον κόσμο και το ίδιο έκανε και τώρα, κάνοντας λόγο για «γενοκτονία» σχολιάζοντας όσα γίνονται με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι συμμετείχε σε βίντεο της παλαιστινιακής κοινότητας στην Καταλονία και εξέφρασε τη στήριξή του στο κάλεσμα που έγινε για πορεία διαμαρτυρίας στη Βαρκελώνη.

Ο Γκουαρδιόλα έκανε λόγο για «γενοκτονία» και ζήτησε από τον κόσμο να βγει μαζικά στους δρόμους και να απαιτήσει να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας τα εξής…

«Είμαστε μάρτυρες μιας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο, όπου χιλιάδες παιδιά έχουν πεθάνει και περισσότερα μπορεί να πεθάνουν. Η Λωρίδα της Γάζας είναι κατεστραμμένη και πλημμύρες ανθρώπων περπατούν άσκοπα, χωρίς φαγητό, πόσιμο νερό ή φάρμακα. Μόνο η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών μπορεί να σώσει ζωές και να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις. Θα κατακλύσουμε τους δρόμους για να απαιτήσουμε τον τερματισμό της γενοκτονίας».