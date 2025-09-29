Πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο αντιμετωπίζει ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι και ο Πολωνός αναμένεται να παραμείνει εκτός και στα επόμενα ματς του «τριφυλλιού».

Συγκεκριμένα, ο Ντραγκόφσκι υπολογίζεται να επιστρέψει μετά από την διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων, κάτι που σημαίνει πως δε θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντη στα επόμενα δύο ματς με Γκόου Αχλεντ Ιγκλς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, αλλά και με τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Superleague.