Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 3-1 στην Τρίπολη αλλά τελικά αναδείχθηκε ισόπαλος 3-3 με τον Αστέρα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι εκνευρισμένος με τους παίκτες του, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του μετά τη λήξη.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ήθελε τη νίκη για να συνεχίσει να μοιράζεται με Ολυμπιακό και ΑΕΚ την 1η θέση και όλα έδειχναν ότι θα την έπαιρνε καθώς προηγήθηκε με 3-1 και είχε και μεγάλη ευκαιρία για 4ο γκολ.

Τελικά, όμως, έχασε δύο βαθμούς και έμεινε στο -2, με τον προπονητή του να έχει νεύρα για το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν σε 2-3 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

«Αφήσαμε δύο βαθμούς. Δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα για εμάς. Μπορούσαμε μετά την ανατροπή μετά το υπέρ μας 3-1 να βάλουμε και τέταρτο γκολ. Από μία ηλιθιότητα δική μας δεχτήκαμε το 3-2 πριν το ημίχρονο και βάλαμε τον Αστέρα στο παιχνίδι», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Λουτσέσκου και συνέχισε.

«Είχαμε τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο όμως παρά τις ευκαιρίες μας και τον έλεγχό μας σε μία φάση δεχτήκαμε το 3-3. Χωρίς πίεση από τους αντιπάλους μας».