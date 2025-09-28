Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, απάντησε μετατρέποντας το 1-0 σε 1-3, στη συνέχεια όμως δέχθηκε δύο γκολ και με το τελικό 3-3 βρίσκεται, πλέον, στο -2 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Ο αγώνας άρχισε με τον χειρότερο τρόπο για τους «ασπρόμαυρους» καθώς στο 7ο λεπτό είδαν τους γηπεδούχους να παίρνουν το προβάδισμα με τον Μακέντα που εκτέλεσε τον Παβλένκα μετά την ωραία πάσα του Μουνιόθ. Από νωρίς, επομένως, το σκορ ήταν 1-0, στη συνέχεια όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν καλά.

Στο 19′ ο Ντεσπόντοφ κέρδισε το πέναλτι από τον Φερνάντεθ και ανέλαβε και την εκτέλεση, στο 21′, για το 1-1, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να παίρνει τα πάνω της και να κάνει την ανατροπή στο 27′, όταν ο Κωνσταντέλιας έφυγε στην κόντρα και μετά τη συνεργασία με τον Τάισον έκανε το σουτ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

Οι Αρκάδες είχαν λίγα λεπτά μετά, στο 29′, μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση με την κεφαλιά του Μακέντα αλλά ο Παβλένκα έκανε μεγάλη απόκρουση ενώ δευτερόλεπτα μετά βρήκε όσο έπρεπε τη μπάλα σε σουτ του Μουνιόθ για να τη στείλει στο οριζόντιο δοκάρι.

Δεν έγινε, επομένως, το 2-2, έγινε όμως στο 34′ το 1-3 καθώς ο «δικέφαλος του βορρά» κέρδισε δεύτερο πέναλτι, αυτή τη φορά για χτύπημα του Φερνάντεθ στον Τσάλοφ, με τον Ρώσο να αναλαμβάνει και την εκτέλεση και να ευστοχεί. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πετύχει και 4ο γκολ, στο 43′, αλλά ο Τάισον δεν βρήκε καλά τη μπάλα μετά τη σέντρα του Ντεσπόντοφ και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου το παιχνίδι έγινε ξανά… θρίλερ.

Στο 45’+2′ ο Εμμανουηλίδης, μετά την απόκρουση του Παβλένκα σε σουτ του Μουνιόθ, έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα για το 2-3, δίνοντας ξανά ελπίδες στον Αστέρα. Στο β’ μέρος η πρώτη καλή φάση ήρθε στο 62′ και ήταν για τους «ασπρόμαυρους» με το διαγώνιο σουτ του Ζίβκοβιτς που έφυγε λίγο άουτ, με τους δύο προπονητές να κάνουν στη συνέχεια αλλαγές και τον Αστέρα να καταφέρνει να φτάσει στην ισοφάριση.

Στο 74′ ο Μπαρτόλο σούταρε, η μπάλα κόντραρε και τελικά στρώθηκε στον Τζοακίνι, ο οποίος πλάσαρε τον Παβλένκα για το 3-3! Παρ’ όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει τη νίκη καθώς είχε μεγάλη ευκαιρία στο 82′ με τον Λόβρεν που αστόχησε εξ επαφής με κεφαλιά, για να παραμείνει το 3-3 ως το τέλος παρά το γεγονός ότι στο 90′ ο Αστέρας έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Πομόνης με 2η κίτρινη κάρτα.

Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Σίπτσιτς, Πομόνης, Φερνάντες, Γκονζάλες (62’ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (70’ Αλμυράς), Καλτσάς (85’ Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (86’ Κέτου), Μούμο, Μακέντα (62’ Τζοακίνι).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά (53’ Οζντόεφ), Ντεσπόντοφ (70’ Ιβανούσετς), Κωνσταντέλιας, Τάισον (53’ Ζίβκοβιτς), Τσάλοφ (70’ Γιακουμάκης).