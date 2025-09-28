Σε πένθος βυθίστηκε το γαλλικό ποδόσφαιρο καθώς ο 38χρονος Νικολά Νταγιέρ, τερματοφύλακας της Εστραμπλίν που αγωνίζεται στις μικρότερες κατηγορίες, κατέρρευσε στα αποδυτήρια καθώς έπαθε έμφραγμα και τελικά πέθανε.

Η δεύτερη ομάδα της Εστραμπλίν αντιμετώπισε το Σάββατο (27/9) την Goal FC και όλα εξελίσσονταν φυσιολογικά, μετά τη λήξη όμως ήρθε το δράμα καθώς ο Νταγιέρ κατέρευσε στα αποδυτήρια.

Ο 38χρονος τερματοφύλακας υπέστη έμφραγμα και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή, αφού οι προσπάθειες που έγιναν για να τον επαναφέρουν δεν είχαν, δυστυχώς, αποτέλεσμα.

Η είδηση βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συμπαίκτες του αλλά και τους αντιπάλους του, με την Goal FC να κάνει σχετική ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τη θλίψη της και τα συλλυπητήριά της.