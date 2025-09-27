Ο Ολυμπιακός απάντησε στα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ μετά τη νίκη επί του Προμηθέα, με τη σεζόν να αρχίζει… δυνατά στα social media.

Οι «πράσινοι», ως γνωστόν, αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση, παρ’ όλα αυτά αποφάσισαν να συγχαρούν τους «ερυθρόλευκους» για την κατάκτηση του τροπαίου και το έκαναν μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media.

Μια κίνηση που δεν άφησε αναπάντητη ο Ολυμπιακός, ο οποίος απάντησε στο μήνυμα του Παναθηναϊκού αναφέροντας τα εξής: ««Σας ευχαριστούμε, κρίμα που δεν ήσασταν εδώ να πανηγυρίσετε μαζί μας».