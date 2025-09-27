Το 14ο συνεχόμενο sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Από τις αρχές της εβδομάδας φαινόταν ότι οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» θα εξαντλούσαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την ομάδα της Βοιωτίας και η επιβεβαίωση ήρθε και επισήμως λίγη ώρα πριν την έναρξη.

Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και πως το παιχνίδι είναι sold out, κάτι που έχει καταντήσει… ρουτίνα πλέον για την ομάδα του Πειραιά.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετράνε, πλέον, 14 συνεχόμενα sold out, με τον κόσμο να στέκεται πάντα μαζικά δίπλα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο αντίπαλος κάθε φορά.