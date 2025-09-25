Για τον Ολυμπιακό έχει γίνει συνήθεια πλέον το να είναι sold out τα εντός έδρας παιχνίδια του και το ίδιο θα συμβεί και σε αυτό με τον Λεβαδειακό καθώς έχουν απομείνει μόλις 1.500 εισιτήρια προς διάθεση.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν το Σάββατο την ομάδα της Βοιωτίας για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με στόχο φυσικά να επιστρέψουν στις νίκες και να παραμείνουν στην κορυφή, με ή χωρίς συγκάτοικους.

Σε αυτή την προσπάθειά της η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει και πάλι τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της καθώς τα εισιτήρια… κάνουν φτερά και το Καραϊσκάκη θα είναι και πάλι κατάμεστο.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, έχουν απομείνει μόνο 1.500 εισιτήρια προς διάθεση και αναμένεται να «φύγουν» και αυτά, με την πώληση να γίνεται μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ολυμπιακού.