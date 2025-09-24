Το Μουντιάλ 2026 είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 48 ομάδων και στη FIFA υπάρχουν σκέψεις για συμμετοχή… 64 ομάδων από τη διοργάνωση του 2030 κι έπειτα.

Αυτό αποκάλυψε το «The Athletic», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνοντας ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της FIFA στον Πύργο Τραμπ, με την παρουσία του προέδρου της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, και του γενικού γραμματέα, Ματίας Γκράφστρομ.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ομοσπονδιών της Νότιας Αμερικής ήταν φυσικά ο πρόεδρος της CONMEBOL και αντιπρόεδρος της FIFA, Αλεχάντρο Ντομίνγκες, μαζί με τους Προέδρους της Παραγουάης και της Ουρουγουάης, Σαντιάγο Πένια και Γιαμαντού Όρσι, καθώς και τους επικεφαλής των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Αργεντινής, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης.

Η ιδέα ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου με 64 ομάδες δεν είναι καινούργια: Τέθηκε τον Μάρτιο από τον πρόεδρο της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης, Ιγνάσιο Αλόνσο, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου της FIFA και αργότερα επανήλθε από τον Ντομίνγκες στο συνέδριο της CONMEBOL.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο, μιλώντας στο Συνέδριο της FIFA στην Παραγουάη τον Μάιο, σχολίασε: «Κάθε ιδέα είναι μια καλή ιδέα. Πρέπει να σκεφτούμε μαζί πώς να γιορτάσουμε την εκατονταετηρίδα με έναν πραγματικά ξεχωριστό τρόπο». Ο Ματίας Γκράφστρομ, από την πλευρά του, διευκρίνισε ότι «όλες οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες, αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση».

Ωστόσο υπάρχει αντίσταση. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, χαρακτήρισε την επέκταση σε 64 ομάδες «κακή ιδέα», τονίζοντας τον αρνητικό αντίκτυπό της στην προκριματική φάση. Ο πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του: «Δεν είναι μια σπουδαία ιδέα. Δεν έχουμε καν παίξει ακόμα το Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 είναι ήδη το πιο περίπλοκο που έχει διοργανωθεί ποτέ: Θα φιλοξενηθεί από έξι χώρες και τρεις ηπείρους. Η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα έχουν από έναν εναρκτήριο αγώνα, ενώ το υπόλοιπο της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο.

Ωστόσο, η περιορισμένη παρουσία της Νότιας Αμερικής ώθησε τους τοπικούς ηγέτες να επαναλάβουν έντονα την έκκλησή τους για μεγαλύτερη συμμετοχή.

Ο Αλεχάντρο Ντομίνγκες δήλωσε σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν μπορεί να είναι ένα κανονικό Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι μια ευκαιρία που συμβαίνει μία φορά τον αιώνα».

Η τελική απόφαση για οποιαδήποτε επέκταση θα ληφθεί, ωστόσο, από το συμβούλιο της FIFA, το οποίο θα πρέπει να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας φόρμουλας που, εάν εγκριθεί, θα οδηγήσει στη συμμετοχή περισσότερου από το 30% των ομοσπονδιών-μελών (64 από τις 211) στην τελική φάση.

Όπως είναι γνωστό, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα διοργανώσουν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό, θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, με τη συμμετοχή 48 ομάδων.