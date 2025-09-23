Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Τετάρτη (24/9) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League και ο Δημήτρης Πέλκας είναι ο μοναδικός απόντας, μετά τη θλάση που υπέστη στον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Η περασμένη εβδομάδα δεν ήταν καθόλου καλή για τους «ασπρόμαυρους» καθώς ηττήθηκαν με 4-1 από τον Λεβαδειακό για το κύπελλο Ελλάδας και λίγα 24ωρα μετά έμειναν στο 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα για το πρωτάθλημα.

Αυτή ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα για τον «δικέφαλο του βορρά» που θέλει να κάνει ένα… νέο ξεκίνημα από την Τετάρτη (24/9), παίρνοντας τη νίκη στον πρώτο του αγώνα για το Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Πέλκα, ο οποίος έκανε θεραπεία την Τρίτη (23/9), με τον Ρουμάνο να ανακοινώνει μετά το τέλος της προπόνησης την αποστολή, στην οποία βρίσκονται οι Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.