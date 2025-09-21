Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κοντά στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα αλλά τελικά αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εξηγεί τι του άρεσε και τι όχι στο ντέρμπι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν το 4×4 για να μείνουν μόνοι στην κορυφή αλλά τελικά συνεχίζουν μαζί με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, χάρη στο γκολ του Ελ Κααμπί στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τους «πράσινους».

Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote και είπε τα εξής.

Για το παιχνίδι: «Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι γεμάτο ευκαιρίες. Το γκολ του αντιπάλου ήταν από δικό μας λάθος. Το γκολ το δικό μας ήταν από λάθος του αντιπάλου. Είμαι ευχαριστημένος γιατί το γκολ ήρθε στα τελευταία λεπτά αλλά θέλαμε να φύγουμε με τους τρεις βαθμούς σήμερα από το γήπεδο».

Για το γεγονός ότι ο ίδιος έβγαζε ένταση στον πάγκο: «Μέχρι και τη φάση του γκολ που δεχθήκαμε ήμουν πολύ ήρεμος. Με εκνεύρισε ο τρόπος που δεχθήκαμε το γκολ, αλλά και οι ευκαιρίες που δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε».

Για τις αλλαγές του που άλλαξαν την εικόνα του Ολυμπιακού: «Γι’ αυτό υπάρχουν οι αλλαγές, οι παίκτες που μπαίνουν αλλαγές είναι πιο ξεκουραστεί και αλλάζουν αυτούς που είναι κουρασμένοι. Ότι οι αλλαγές, βέβαια, πήγαν καλά με κάνει να σκέφτομαι αν έχω κάνει κάποιο λάθος στον σχεδιασμό του παιχνιδιού, βέβαια αν ξεκίναγαν από την αρχή του ματς μπορεί να μην βοηθούσαν τόσο πολύ».