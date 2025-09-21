Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025, ο Βασίλης Σπανούλης πανηγύρισε την κατάκτηση και του πρώτου του τίτλου με τη Μονακό μετά το 104-79 επί της Λε Μαν στον τελικό του γαλλικού Σούπερ Καπ.

Την καλύτερή του περίοδο από όταν αποφάσισε να γίνει προπονητής απολαμβάνει ο Σπανούλης καθώς η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket και τώρα ήρθε η ώρα για τον πρώτο του τίτλο με τους Μονεγάσκους.

Αντιμετωπίζοντας τη Λε Μαν στον τελικό του Σούπερ Καπ της Γαλλίας, η Μονακό, φιναλίστ της Euroleague την περασμένη σεζόν, είχε από την αρχή το προβάδισμα και το μεγάλωνε συνεχώς, για να επικρατήσει τελικά με 104-79.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Σπανούλη ήταν ο Τζέιμς με 18 πόντους και ακολούθησαν οι Οκόμπο (14), Ντιαλό (12), Τάις (11) και Μίροτιτς (11).

Τα δεκάλεπτα: 30-16, 47-32, 78-55, 104-79