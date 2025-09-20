Με γκολ των Φερνάντες και Κασεμίρο, ο οποίος στη συνέχεια αποβλήθηκε, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε με 2-1 την Τσέλσι για την 4η αγωνιστική της Premier League και ελπίζει ότι θα πάρει τα πάνω της σιγά-σιγά.

Η περσινή σεζόν ήταν απλά τραγική για τους «κόκκινους διάβολους» και δεν άρχισε καθόλου καλά ούτε η φετινή, οπότε ήταν απαραίτητη μια μεγάλη νίκη όχι μόνο για βαθμολογικούς αλλά κυρίως, καθώς είναι πολύ νωρίς ακόμη, για ψυχολογικούς λόγους. Νίκη που ήρθε τελικά κόντρα στους Λονδρέζους, οι οποίοι επίσης δεν τα πάνε καλά.

Το παιχνίδι στο Όλντ Τράφορντ άρχισε με τον χειρότερο τρόπο για τους φιλοξενούμενους καθώς έμειναν με 10 παίκτες μόλις στο 4ο λεπτό μετά την αποβολή του Σάντσεθ για το φάουλ στον Μπουμό και συνεχίστηκε με τους γηπεδούχους να βάζουν βάσεις νίκης: 1-0 στο 14′ ο Φερνάντες από κοντά μετά την κεφαλιά του Ντοργκού, 2-0 στο 37′ έπειτα από φάση διαρκείας.

Όλα πήγαιναν τέλεια, με λίγα λόγια, για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου όμως ο Κασεμίρο αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Σάντος. Έτσι, οι δύο ομάδες ήταν 10 εναντίον 10 στο β’ μέρος, στο οποίο η Τσέλσι προσπάθησε να αποφύγει την ήττα.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα μείωσε σε 2-1 στο 80′ με κεφαλιά του Τσάλομπα μετά τη σέντρα του Τζέιμς, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όμως πήρε τελικά τη νίκη και ελπίζει πως τα πράγματα θα στρώσουν στη συνέχεια της σεζόν.