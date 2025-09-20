Την 5η νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Premier League πανηγύρισε η Λίβερπουλ, η οποία με γκολ των Γκράβενμπερχ και Εκιτικέ επικράτησε με 2-1 την Έβερτον στο ντέρμπι της πόλης.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ ήταν ούτως ή άλλως στην 1η θέση καθώς δεν είχε απώλειες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και παραμένει εκεί παίρνοντας και το πέμπτο τρίποντο. Υποδεχόμενοι την Έβερτον στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ οι «κόκκινοι» μπήκαν καλύτερα και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ νωρίς.

Στο 10ο λεπτό ο Χάκπο έκλεψε, η πρωταθλήτρια βγήκε στην επίθεση και ο Σαλάχ σέντραρε για τον Γκράβενμπερχ που με σουτ στην κίνηση νίκησε τον Πίκφορντ για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν στο 27′ με τον Ντιούσμπερι-Χολ αλλά δεν το έκαναν και αμέσως μετά… τιμωρήθηκαν.

Στο 29′ ο Γκράβενμπερχ πέρασε ωραία την κάθετη πάσα για τον Εκιτικέ και αυτός βρέθηκε απέναντι από τον Πίκφορντ και πλάσαρε σωστά γράφοντας το 2-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, όμως, ήρθε η αντίδραση των «ζαχαρωτών».

Στο 58′ ο Γκέι, μετά τη σέντρα του Γκρίλις και το κατέβασμα του Εντιαγέ, εκτέλεσε τον Άλισον μειώνοντας σε 2-1, στη συνέχεια όμως ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε και η Λίβερπουλ ήλεγξε την κατάσταση, παίρνοντας τη νίκη.