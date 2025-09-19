Η αναζήτηση νέου προπονητή από τον Παναθηναϊκό δείχνει να κινείται σε δύο βασικές κατευθύνσεις: Πρώτον, η ομάδα θέλει έναν τεχνικό που να μπορεί να επιβάλει άμεσα τον χαρακτήρα του και να δώσει σιγουριά στους παίκτες και, δεύτερον, η επιλογή πρέπει να συνδυάζει αγωνιστική νοοτροπία και γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και οι αναταράξεις που παρατηρήθηκαν με τον Βιτόρια.

Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει αναλάβει προσωπικά να βρει τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού, χτυπάει πολύ ψηλά και ψάχνει κάτι καλύτερο από τον Σεργκέι Ρεμπρόφ. Το μεγάλο όνομα που… πολιορκεί, η ευκαιρία για μία νέα αρχή και ο μεγάλος κίνδυνος για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Διαβάστε στο Sportdog.gr