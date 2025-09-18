Η εθνική ομάδα της χώρας των Βάσκων θα αντιμετωπίσει την Παλαιστίνη σε φιλικό παιχνίδι στο θρυλικό «Σαν Μαμές» στις 15 Νοεμβρίου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για τη γενοκτονία στη Γάζα.

Για την παλαιστινιακή πλευρά, η αναμέτρηση αυτή δεν έχει μόνο αθλητικό χαρακτήρα, αλλά και έντονη πολιτική διάσταση, καθώς θεωρείται ευκαιρία να αναδείξουν διεθνώς τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Γάζα και Δυτική Όχθη.

Αν και η εθνική των Βάσκων δεν είναι αναγνωρισμένη από την UEFA, το πολιτικό κλίμα στην Ισπανία ευνοεί τέτοιες κινήσεις. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει τοποθετηθεί ανοικτά υπέρ της Παλαιστίνης, ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις, όπως είχε συμβεί με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.