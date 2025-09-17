Χωρίς μετάλλιο θα επιστρέψει από το Τόκιο ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος δεν βρέθηκε σε καλή κατάσταση και τερμάτισε 11ος έπειτα από τρεις προσπάθειες. Η θέση αυτή δεν του επέτρεψε να προσπαθήσει και πάλι και κάπου εκεί ο αγώνας του δις χρυσού ολυμπιονίκη στο μήκος τερματίστηκε.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με άλμα στα 7,88μ. Στο δεύτερο άλμα του σταμάτησε το τρέξιμό του και το έβγαλε άκυρο, δείχνοντας να έχει πρόβλημα στις γάμπες του.

Στο τρίτο και τελευταίο του άλμα είχε εμφανώς χαμηλότερη από τη συνήθη του ταχύτητα και έκανε άλμα στα 7,67.



