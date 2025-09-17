Μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά στο Βόλο, όπου ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 3-2, εξαγριωμένοι οπαδοί του «τριφυλλιού», άρχισαν να ξηλώνουν καθίσματα και στη συνέχεια τα πετούσαν στον αγωνιστικό χώρο προς την πλευρά των παικτών της ομάδας τους.

Ερωτηματικά προκαλεί η στάση της ΔΕΑΒ, αφού τόσες ημέρες μετά το τέλος του παιχνιδιού, ακόμη δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση σε όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό, αφού ο νέος αθλητικός νόμος είναι αρκετά αυστηρός σε περίπτωση επεισοδίων.

‘Όσον αφορά τον αθλητικό δικαστή, ο Παναθηναϊκός κλήθηκε σε απολογία, με βάση όμως άρθρο που δεν προβλέπει τιμωρία της έδρας παρά μόνο πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 5.000 μέχρι 70.000 ευρώ. Έτσι, το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί κανονικά με κόσμο.