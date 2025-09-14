Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 3-2 από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, έμεινε ήδη, με παιχνίδι λιγότερο, στο -8 από την κορυφή και υπάρχει κίνδυνος τιμωρίας της έδρας του καθώς οι οπαδοί πέταξαν καθίσματα στους παίκτες.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν από νωρίς να χάνουν με 1-0 κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, γρήγορα όμως ισοφάρισαν και στο δεύτερο ημίχρονο κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα. Οι περισσότεροι, επομένως, περίμεναν ότι θα ερχόταν η νίκη αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν λίγο διαφορετικά…

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δέχθηκε την ισοφάριση στο 79′ και στο 94′ ήρθε και το 3-2 της Κηφισιάς, με τους οπαδούς που ήταν στις εξέδρες να εξοργίζονται και να αντιδρούν όχι μόνο με αποδοκιμασίες αλλά και με το να πετάξουν καθίσματα προς τους παίκτες.

Αντίδραση που μπορεί να φέρει και τιμωρία της έδρας, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την επόμενη αγωνιστική τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι αιωνίων, οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας πως θα είναι ό,τι χειρότερο να υπάρξει τιμωρία της Λεωφόρου.