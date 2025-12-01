Απόψε στη σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας», ο κλοιός σφίγγει γύρω από τον Μαρκόπουλο και οδηγείται στη φυλακή. Εκεί θα συναντήσει παλαιούς του γνώριμους…

Τι θα δούμε απόψε:

Ο πατήρ Νικόλαος εξομολογείται στη Χλόη όλη την αλήθεια για την αδερφή του και τον ερχομό του στη Στέρνα. Ο Παύλος, ενώ περιμένει να αποφυλακιστεί, προς μεγάλη του έκπληξη μαθαίνει από το δικηγόρο του ότι μεταφέρεται στις φυλακές της Άμφισσας. Η Θάλεια απορεί με την αντίδραση της Μάρως απέναντι στον Τάσο. Η Ελένη κάνει μια συζήτηση με τον Κυριάκο, που του προκαλεί απορίες. Εν τω μεταξύ, η απαγωγή της μικρής Ελευθερίας, προκαλεί τριγμούς και συγκρούσεις. Η Χλόη τα βάζει με όλους και στρέφεται για μια ακόμη φορά στον πατέρα Νικόλαο για βοήθεια, ενώ η Σμαρώ καταρρέει και νιώθει τύψεις, επειδή θεωρεί ότι εκείνη φταίει που άρπαξαν την εγγονή της. Ο Νικηφόρος δίνει εντολές για την εύρεση της Ελευθερίας. Η Χριστίνα, έχοντας κερδίσει την εύνοια της Αγγέλας, κάνει συμμαχία μαζί της μέσα στη φυλακή και της ζητάει κάτι, που μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Η Δέσποινα έχει μια κρυφή συνάντηση, με έναν γνώριμο από το παρελθόν.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.