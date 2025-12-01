Κατέρρευσε γεφυράκι σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη, και συγκεκριμένα στην οδό Σαλαμίνος, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Στο σημείο, μετά την κατάρρευση, εμφανίστηκε μια τεράστια τρύπα.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΣΚΑΪ, «LiveYou», η περιφέρεια απάντησε πως δεν γνωρίζει πού συνέβη το περιστατικό. «Πού έγινε αυτό;», φέρεται να απάντησαν οι αρμόδιοι.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας Μοσχάτου-Ταύρου, Θανάση Τερέκα, «η γέφυρα είναι αγνώστου ηλικίας, καθώς πρόκειται για το πιο παλιό ποτάμι της Αθήνας και μάλιστα δεν έχει συντηρηθεί ποτέ».

Όπως έγινε γνωστό από τον αντιδήμαρχο Κλιματικής Διακυβέρνησης, Ν. Χρυσόγελο, το πρωί του Σαββάτου, πριν την κατάρρευση, ξέσπασε πυρκαγιά κάτω από το γεφυράκι και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, καθώς στο σημείο εκείνο υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης.

Κινητοποιήθηκε αμέσως και ο Δήμος Αθηναίων μετά την επικοινωνία του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής με τη Δημοτική Αστυνομία, να βρίσκεται στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία, η οποία έχει πλέον διακοπεί, μέχρι να αποκατασταθεί η γέφυρα από την οποία διέρχονται οχήματα βαρέως τύπου.