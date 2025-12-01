Μια Βρετανίδα χήρα εξέφρασε την οργή της, αφού ανακάλυψε ότι η καρδιά του συζύγου της αφαιρέθηκε κρυφά από γιατρούς μετά τον θάνατό του σε διακοπές στην Κύπρο.

Ο 76χρονος σύζυγός της, Μάικλ Γκρέιλι, κατέρρευσε εξαιτίας κράμπας στο πόδι, ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό με την οικογένειά του. Ο συνταξιούχος επιθεωρητής νεκροταφείων πέθανε μόλις δέκα λεπτά αφότου έφτασε στο νοσοκομείο του Παραλιμνίου, μιας πόλης στην ανατολική ακτή του νησιού.

Η Γιβόν, από το Όλντχαμ του Γκρέιτ Μάντσεστερ, δήλωσε στη Sun: «Ο γιατρός βγήκε από το δωμάτιο και είπε: “Έφυγε”». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε, έγινε νεκροψία από παθολογοανατόμο, ωστόσο όταν το σώμα του Μάικλ μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι δεν αναγραφόταν αιτία θανάτου στο πιστοποιητικό, σύμφωνα με την Daily Mail.

Αυτό σήμαινε ότι απαιτούνταν νέα νεκροψία από το γραφείο ιατροδικαστή στο Ρότσντεϊλ. Η Γιβόν πρόσθεσε: «Μου είπαν ότι κάποιος είχε αφαιρέσει την καρδιά του Μάικλ και έτσι δεν μπορούν να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου. Έμεινα σοκαρισμένη. Ήταν φρικτό».

Σύμφωνα με την κυπριακή αστυνομία, η καρδιά του Μάικλ στάλθηκε σε ερευνητικό κέντρο. Η κόρη του, Χέιλι, 47 ετών, εξέφρασε την οργή της για το περιστατικό, δηλώνοντας: «Είμαστε τόσο θυμωμένοι και θέλουμε απαντήσεις». Το γραφείο ιατροδικαστή του Ρότσντεϊλ ανέφερε ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Σε άλλο περιστατικό, Βρετανός τουρίστας βρέθηκε αναίσθητος σε πισίνα ξενοδοχείου στην Κύπρο τον Μάιο. Ο 60χρονος τουρίστας εντοπίστηκε από άλλους κολυμβητές στην Πάφο, οι οποίοι προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες πριν καλέσουν ασθενοφόρο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Τον Ιούνιο, ένας Βρετανός πατέρας δήλωσε «τυχερός που είναι ζωντανός» μετά από πτώση από μπαλκόνι κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στην Αγία Νάπα. Ο Σαμ Χάντσον, 24 ετών, διασκέδαζε με τον αδελφό του και έναν φίλο στο θέρετρο, όταν έπεσε από τον δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου ενώ ήταν μεθυσμένος. Ο διακοσμητής από το Λίνκολν χρειάστηκε εκτεταμένη νοσηλεία στην Κύπρο, αφού έσπασε το ισχίο του, μέρος της κάτω πλάτης και το πόδι του. Παράλληλα, ο νεαρός, που περιγράφεται ως «χαρούμενος», δεν είχε ασφαλιστική κάλυψη ταξιδιού, αφήνοντας την οικογένειά του αντιμέτωπη με ιατρικό λογαριασμό πιθανώς δεκάδων χιλιάδων λιρών.