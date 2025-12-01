Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της πόλης του Πόρτλαντ να αφαιρέσει τον όρο «χριστουγεννιάτικο» από την ετήσια τελετή φωταγώγησης του δέντρου, αναφερόμενη σε αυτό απλώς ως «the tree» («το δέντρο»), χωρίς καμία αναφορά στα Χριστούγεννα, ούτε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ούτε και στο επίσημο προωθητικό υλικό.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Pioneer Courthouse Square για την 41η ετήσια φωταγώγηση, ωστόσο το κλίμα διέφερε αισθητά από τις παραδοσιακές εορταστικές εκδηλώσεις άλλων αμερικανικών πόλεων.

Απουσία της λέξης «Christmas» και πολιτικές παρεμβάσεις

Η τελετή άνοιξε με εκπρόσωπο των Confederated Tribes of Warm Springs, η οποία μίλησε για την Ημέρα Κληρονομιάς Ιθαγενών Αμερικανών, ενώ στη συνέχεια μέλη της φυλής μίλησαν για τη «φωταγώγηση του δέντρου», αποφεύγοντας επιμελώς τη λέξη «Christmas».

Ακολούθως, μια γυναίκα τυλιγμένη με παλαιστινιακή σημαία πήρε τον λόγο και παρέσυρε το κοινό με το σύνθημα «Free Palestine». «Είναι η κατάλληλη στιγμή να το θίξουμε αυτό. Υπάρχουν πολλές γενοκτονίες σε εξέλιξη», είπε από τη σκηνή, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τελετής.

Η ομιλήτρια τραγούδησε το «Strong Woman Song» μαζί με δύο παιδιά, λέγοντας πως «ταιριάζει, καθώς εκπροσωπούμε τις μητριαρχικές μας φιγούρες».

Παρά την πολιτικοποιημένη χροιά, η πόλη δεν παρέλειψε να εμφανίσει τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος φωτογραφήθηκε με οικογένειες και συμμετείχε σε sing-along με κλασικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, όπως τα «Angels We Have Heard on High» και «Deck the Halls».

Η φωταγώγηση και η οργή στα κοινωνικά δίκτυα

Σχεδόν μία ώρα μετά την έναρξη, ο δήμαρχος Keith Wilson ανέβηκε στη σκηνή, παρουσίασε τον Άγιο Βασίλη και τους εκπροσώπους της πόλης και ενεργοποίησε τα 10.000 λαμπάκια του πανύψηλου δέντρου.

Παρότι η τελετή ολοκληρώθηκε χωρίς επεισόδια, στα κοινωνικά δίκτυα ξέσπασαν αντιδράσεις, όπως: «Η πόλη που προκάλεσε οργή με την τελετή φωταγώγησης του “δέντρου” της. Δεν μπορούν καν να πουν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το λένε απλά “το δέντρο”», «Γιατί πρέπει ΟΛΑ να γίνονται διχαστικά;;;», «Είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο, ήταν πάντα χριστουγεννιάτικο δέντρο και πάντα θα είναι», «Μόλις είδα χριστουγεννιάτικη παρέλαση στο Τέξας και όλοι έλεγαν “Merry Christmas”. Ο Θεός να ευλογεί το Τέξας».

Η απόφαση της πόλης έχει αναζωπυρώσει την πολυετή συζήτηση στις ΗΠΑ για το κατά πόσο οι δημόσιες εκδηλώσεις πρέπει να διατηρούν θρησκευτικό χαρακτήρα ή να γίνονται πιο «ουδέτερες», μια συζήτηση που φαίνεται ότι φέτος στο Πόρτλαντ αναζωπυρώθηκε με ιδιαίτερη ένταση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.