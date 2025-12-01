Η κυκλοφορία στην Αττική Οδό επηρεάστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου 2025, καθώς ένα περιστατικό φωτιάς σε όχημα προκάλεσε έντονη αναστάτωση στο οδικό δίκτυο.

Το συμβάν σημειώθηκε στο ύψος της Παιανίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και δυσχέρεια στη ροή των οχημάτων.

Πυρκαγιά σε όχημα ύψος κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Δεξιές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 1, 2025

Οι οδηγοί καλούνται να δείχνουν υπομονή και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

