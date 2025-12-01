Νέος «πονοκέφαλος» πορέκυψε για την Airbus, καθώς η εταιρεία εντόπισε ένα βιομηχανικό ζήτημα ποιότητας που επηρεάζει τα πάνελ ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.

Το ύποπτο σφάλμα παραγωγής προκαλεί καθυστερήσεις σε ορισμένες παραδόσεις, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν υπάρχουν άμεσα στοιχεία ότι το πρόβλημα έχει επηρεάσει αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία. Η προέλευση του ζητήματος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί αναφέρει το Reuters, ενώ το θέμα αναδείχθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Airbus εντείνει τις προσπάθειες για να πετύχει τους απαιτητικούς στόχους παραδόσεων του έτους και ταυτόχρονα έχει αποσπαστεί από την ανάκληση αεροσκαφών το Σαββατοκύριακο λόγω προβλήματος λογισμικού.

Ήδη καταγράφονται καθυστερήσεις στις παραδόσεις

Ένα άτομο με άμεση γνώση του θέματος ανέφερε ότι ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεση επιβεβαίωση για τον ακριβή αριθμό τους ή τη διάρκεια των καθυστερήσεων. Πηγές της βιομηχανίας σημείωσαν ότι ο κατασκευαστής παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, λιγότερα από όσα ανέμεναν πολλοί αναλυτές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό παραδόσεων για το έτος μέχρι στιγμής στα 657. Ο στόχος της εταιρείας είναι οι «περίπου 820» παραδόσεις εντός του έτους, κάτι που σημαίνει ότι θα απαιτηθεί μια ιστορική επίδοση άνω των 160 αεροσκαφών τον Δεκέμβριο. Το ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους είναι 138 παραδόσεις, επίδοση που σημειώθηκε το 2019.

Θα καταφέρει η Airbus να πετύχει τους στόχους;

Οι αναλυτές εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το αν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροπλάνων στον κόσμο θα καταφέρει να πετύχει τον φετινό στόχο, από τον οποίο εξαρτώνται τα έσοδα και οι ταμειακές ροές, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες καταβάλλουν μεγάλο μέρος της αξίας ενός αεροσκάφους κατά την παράδοση. Η αναλύτρια της Jefferies, Κλοέ Λεμαρί, η οποία παρακολουθεί στενά τις παραδόσεις και προβλέπει 71 παραδόσεις για τον Νοέμβριο, ανέφερε ότι η επίδοση του μήνα ήταν ασθενέστερη από το αναμενόμενο. Τόνισε ωστόσο ότι ο στόχος παραμένει εφικτός καθώς η υποκείμενη παραγωγή αυξάνεται, σημειώνοντας τα παραπάνω σε ενημέρωση προς τους επενδυτές πριν γίνει γνωστή η αναφορά για το ζήτημα ποιότητας.

Ανεξάρτητος αναλυτής αεροπορίας, ο Ρομπ Μόρις, δήλωσε ότι η Airbus θα μπορούσε να φτάσει περίπου τις 800 παραδόσεις, αριθμός που σύμφωνα με άλλους αναλυτές, ενδεχομένως να θεωρηθεί επαρκής ώστε η εταιρεία να ισχυριστεί ότι έχει πετύχει τον στόχο της, βάσει της διατύπωσης της πρόβλεψής της. Ωστόσο, επισήμανε ότι υπάρχει ο κίνδυνος το τελικό αποτέλεσμα να είναι «οριακά χαμηλότερο».