Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο αφού ζήτησε χάρη από τον Ισραηλινό πρόεδρο στη δίκη του για διαφθορά πριν αυτή τελεσιδικήσει, πριν υπάρξει καταδικαστική ή απαλλακτική ετυμηγορία, αλλά εγκαίρως για να ξεκινήσει απερίσπαστος από τις εναντίον του κατηγορίες για διαφθορά την προεκλογική του εκστρατεία για την επανεκλογή του εν όψει των εκλογών του επόμενου έτους.

Το αίτημά του υποστήριξε προκαταβολικά δύο φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Μία από το βήμα της Κνεσέτ απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ και μία αργότερα απευθύνοντας επιστολή του προς τον Ισραηλινό πρόεδρο.

Οι πολιτικοί της ισραηλινής αντιπολίτευσης υποδέχτηκαν αρνητικά το αίτημα Νετανιάχου. Ορισμένοι δήλωσαν ότι τυχόν χάρη θα πρέπει να εξεταστεί υπό τον όρο ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα αποσυρθεί από την πολιτική και θα αποδεχθεί την ενοχή του. Άλλοι δήλωσαν ότι ο πρωθυπουργός πρέπει πρώτα να προκηρύξει εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο του 2026, πριν ζητήσει χάρη.

Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε ότι θα υποστήριζε τον τερματισμό της δίκης του Νετανιάχου αν εκείνος συμφωνήσει να αποσυρθεί από την πολιτική «για να βγάλει το Ισραήλ από το χάος αυτό».

«Έτσι μπορούμε αυτό να το βάλουμε πίσω μας, να ενωθούμε και να ξανακτίσουμε τη χώρα μαζί», δήλωσε ο Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος ηγήθηκε της κυβέρνησης συνασπισμού που νίκησε στις εκλογές του 2021 και εκδίωξε τον Νετανιάχου από την πρωθυπουργία. Ο Νετανιάχου κέρδισε τις εκλογές τον επόμενο χρόνο και επανήλθε στην εξουσία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μπένετ έχει τις πιθανότητες να ηγηθεί της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης, αν αποχωρήσει ο Νετανιάχου.

Δωροδοκία, απάτη και απιστία

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ, κατηγορήθηκε το 2019 για δωροδοκία, απάτη και απιστία μετά την ολοκλήρωση πολυετών ερευνών. Η δίκη του ξεκίνησε το 2020.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αρνείται τις κατηγορίες, αλλά ζητά χάρη χωρίς καταδίκη, αλλά και χωρίς να παραδέχεται την ενοχή του.

Μικρός αριθμός διαδηλωτών συγκεντρώθηκε σήμερα έξω από το δικαστήριο του Τελ Αβίβ. Ορισμένοι διαδηλωτές φορούσαν πορτοκαλί στολές φυλακής και ζητούσαν τη φυλάκιση του Νετανιάχου.

Μία διαδηλώτρια δήλωσε ότι είναι απαράδεκτο ο Νετανιάχου να ζητά χάρη χωρίς να παραδεχθεί την ενοχή του και χωρίς να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη.

Στην επιστολή προς τον Ισαάκ Χέρτσογκ που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, οι δικηγόροι του Νετανιάχου ισχυρίζονται ότι οι συχνές εμφανίσεις στο δικαστήριο «πλήττουν την ικανότητα του πρωθυπουργού στη διακυβέρνηση». Μία χάρη θα ήταν επίσης καλή για τη χώρα, υποστηρίζουν.

Χάρη στο Ισραήλ δίδεται μόνο μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών και την καταδίκη του κατηγορούμενου. Δεν υπάρχει προηγούμενο χορήγησης χάρης ενώ η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.