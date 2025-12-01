Σταρ της Premier League και οι σύζυγοί τους βρίσκονται στο στόχαστρο εγκληματικών κυκλωμάτων που εισβάλλουν στα σπίτια τους. Τα πολυτελή αντικείμενα τους μεταφέρονται στην Ιρλανδία, όπου στη συνέχεια ανταλλάσσονται με ναρκωτικά και όπλα. Η Daily Mail αποκάλυψε στοιχεία για τη συμμορία που έχει βάλει στο στόχαστρο τόσο τους διάσημους ποδοσφαιριστές όσο και τις οικογένειές τους.

Οι επαγγελματίες εγκληματίες, συνδεδεμένοι με τη διαβόητη «Gucci Gang», που εδρεύει στο Δουβλίνο, στοχεύουν κυρίως παίκτες στις περιοχές Cheshire και Merseyside. Συχνά συνεργάζονται με Αλβανούς δράστες, κλέβοντας ρολόγια αξίας έως 500.000 λιρών και κοσμήματα σχεδιαστών.

Ποδοσφαιριστές όπως ο Τζακ Γκρίλις, ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο Αλεξάντερ Ισακ, ο Άλεξ Τσάμπερλεϊν και ο Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν είδαν τα σπίτια τους να ληστεύονται τα τελευταία χρόνια, με ζημιές που ξεπερνούν συχνά εκατοντάδες χιλιάδες λίρες.

Οι δράστες παρακολουθούν τα προφίλ των ποδοσφαιριστών και των συντρόφων τους στο Instagram, εντοπίζουν ακριβά αντικείμενα και συγκροτούν ομάδες για ληστείες αξίας εκατομμυρίων. Γνωρίζοντας ότι οι ποινές για κλοπή κατοικίας είναι μικρότερες από αυτές για ένοπλη ληστεία, εισβάλλουν ακόμα και όταν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο σπίτι, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία των συστημάτων ασφαλείας.

Για τη μετακίνηση και την αποχώρησή τους χρησιμοποιούν τοπικές ομάδες, παρατηρητές και οδηγούς διαφυγής. Συχνά αξιοποιούν τηλεσκοπικές σκάλες για να φτάσουν στους πάνω ορόφους και κατευθύνονται αμέσως στα κυρίως υπνοδωμάτια, όπου συχνά αφήνονται ακριβά αντικείμενα στις ντουλάπες.

Μετά τη ληστεία, οι διακινητές πληρώνονται για να διασφαλίσουν ότι τα αντικείμενα είναι αυθεντικά. Στη συνέχεια, τα κλεμμένα αντικείμενα στέλνονται στη «Gucci Gang» στο Δουβλίνο, υπό την ηγεσία του φυλακισμένου Γκλεν Γουόρντ, ο οποίος έχει συνδέσεις με τη διαβόητη μαφία Kinahan.

Πρόσφατα περιστατικά κλοπών

Πρόσφατα θύματα ήταν ο Τζακ Γκρίλις και η σύντροφός του Σάσα Άτγουντ, οι οποίοι έχασαν ρολόγια και κοσμήματα αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών, όταν οι ληστές εισέβαλαν στην έπαυλή τους στο Cheshire τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ παρακολουθούσαν αγώνα του Γκρίλις με τη Σίτι. Παρά τις προσπάθειες της Άτγουντ να καλέσει βοήθεια, οι δράστες εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Η εμπειρία άφησε τον Γκρίλις «τραυματισμένο», ενώ η αστυνομία έκλεισε την υπόθεση λόγω αδυναμίας ταυτοποίησης υπόπτων. Ο ίδιος περιέγραψε στο Instagram την κατάσταση: «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο καταρρακωμένος είμαι από τη ληστεία στο σπίτι μου. Η οικογένειά μου είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα, και τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη αξία από την ασφάλειά τους. Ήταν μια τραυματική εμπειρία για όλους μας, και είμαι απίστευτα ευγνώμων που κανείς δεν τραυματίστηκε».

Οργάνωση και διακίνηση των κλεμμένων αντικειμένων

Η Daily Mail αναφέρει ότι πρόκειται για επαγγελματίες εγκληματίες, καλά οργανωμένους, που δεν διστάζουν να συνεργαστούν με Αλβανούς ειδικούς στην αναγνώριση κενών ασφαλείας. Τα κλεμμένα αντικείμενα μεταφέρονται πρώτα στη Σκωτία και στη συνέχεια διασχίζουν τη θάλασσα της Ιρλανδίας για να φτάσουν στη «Gucci Gang». Εκεί είτε διατηρούνται, είτε πωλούνται στην Ιρλανδία και την Ευρώπη, με ισχυρούς δεσμούς στην Ισπανία.

Ο Γουόρντ, γνωστός ως «Mr Flashy» λόγω της αγάπης του για ρούχα σχεδιαστών, εκτίει ποινή πεντέμισι ετών για χρήση ημιαυτόματου όπλου σε πάρτι στο Δουβλίνο. Τα κλεμμένα πολυτελή αντικείμενα πωλούνται είτε τοπικά είτε εξάγονται στην Ευρώπη, με προτίμηση στο ευρώ λόγω των μεγαλύτερων χαρτονομισμάτων.

Πολλοί ποδοσφαιριστές, όπως οι Στέρλινγκ, Γκρίλις, Ράσφορντ και Ο’Μπράιαν, έχουν προσλάβει ομάδες ασφαλείας και εγκαταστήσει συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα, χρησιμοποιούν σκυλιά-φύλακες για επιπλέον προστασία.