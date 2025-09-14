Ο Παναθηναϊκός ήθελε να αφήσει πίσω του την εντός έδρας ισοπαλία με τον Λεβαδειακό αλλά τελικά τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα καθώς… κατάφερε να ηττηθεί με 3-2 από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό και είναι ήδη, έστω με ένα παιχνίδι λιγότερο, στο -8 από την κορυφή.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και αφού πρώτα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 5′ με τον Τετέι να αστοχεί από κοντά, άνοιξε το σκορ αμέσως μετά. Στο 7′ ο Τετέι ευνοήθηκε από την κόντρα με τον Κυριακόπουλο, βρέθηκε σε θέση βολής και εξιλεώθηκε πλασάροντας σωστά τον Ντραγκόφσκι για το 1-0.

Οι «πράσινοι», όμως, κατάφεραν να αντιδράσουν πολύ γρήγορα. Στο 12′ ο Τζούριτσιτς βρέθηκε στο έδαφος μετά τη μονομαχία με τον Σιμόν και τελικά ο διαιτητής πήγε στο VAR, είδε ξανά τη φάση και έδειξε το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Σφιντέρσκι έκανε το 1-1 στο 15′. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια πήρε, έτσι, ψυχολογία και στα επόμενα λεπτά θα μπορούσε να πάρει και το προβάδισμα.

Στο 17′, μετά το γύρισμα του Σφιντέρσκι, ο Μαντσίνι λίγο έλειψε να σκοράρει με το… γόνατο ενώ στο 21′ ο Μπακασέτας βρήκε ωραία στην αντεπίθεση τον Μαντσίνι και αυτός γύρισε για τον Τζούριτσιτς, ο οποίος αστόχησε. Μετά το 25λεπτο, όμως, ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε και δεν υπήρξε κάποια μεγάλη φάση μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Νωρίς στο δεύτερο, όμως, ήρθε το δεύτερο γκολ για το «τριφύλλι»… Στο 53′ ο Ραμίρες έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του μετά τη σέντρα του Κυριακόπουλου και αυτή βρήκε στον Σφιντέρσκι και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-2. Ο Παναθηναϊκός είχε, πλέον, το προβάδισμα και ο Βιτόρια έριξε στο ματς ως αλλαγή και τον Ντέσερς, δίνοντάς του τη δυνατότητα να κάνει το ντεμπούτο του.

Οι «πράσινοι» έδειχναν να ελέγχουν την κατάσταση, τελικά όμως ήρθαν τα πάνω-κάτω… Στο 79′ ο Τετέι τα έκανε όλα σωστά και έδωσε την ασίστ στον Παντελίδη για το 2-2 και στη συνέχεια η ομάδα του Βιτόρια έδειχνε να τα έχει χαμένα, μέχρι που… έχασε τελικά και το παιχνίδι.

Στο 94′, έπειτα από φάση διαρκείας, ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε το σουτ του Τετέι και ο Σόοζα στην επαναφορά σκόραρε για το 3-2, χαρίζοντας μια τεράστια νίκη στην Κηφισιά και υποχρεώνοντας, παράλληλα, σε οδυνηρή ήττα τον Παναθηναϊκό.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης (69′ Ντίας), Πόμπο, Αντονίσε (82′ Σμπώκος), Τετέι, Παντελίδης (82′ Πέτκοφ), Βιγιαφάνιες, Πέρεθ (69′ Έμπο), Σόουζα, Ποκόρνι.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Κυριακόπουλος (83′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87′ Πάντοβιτς), Σάντσες, Μπακασέτας (67′ Τσέριν), Τζούρισιτς, Μαντσίνι (83′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (67′ Ντέσερς).