Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να δώσει εξηγήσεις για τα σχόλια που έκανε σε live μέσα από τα αποδυτήρια της Εθνικής στη Ρίγα, όταν εμφανίστηκαν τουρκικές σημαίες στα σχόλια.

Μέσα από τα social media ζήτησε συγγνώμη για όσα είπε, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με τον Τούρκο μπασκετμπολίστα Αλπερέν Σενγκούν.

We play for the love of our countries. We play for the love of game. We play with respect. We always remember sports are made to unite us not divide us 🇹🇷 x🇬🇷 Posted by Giannis Antetokounmpo on Tuesday, September 16, 2025

«Κατά τη διάρκεια του live έκανα ένα απρεπές σχόλιο απαντώντας σε κάποιον που έκανε ασεβείς υποδείξεις. Ο σκοπός μου δεν ήταν ποτέ να προσβάλλω κανέναν. Και ειλικρινά ζητώ συγνώμη. Δεν έχω παρά μόνο αγάπη και σεβασμό για την Τουρκία και τον κόσμο γύρω μας. Έτσι μας μεγάλωσαν οι δικοί μας, με σεβασμό και αγάπη» έγραψε ο Greek Freak στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Αντετοκούνμπο, σε ανάρτησή του στα social media, έστειλε μήνυμα ενότητας γράφοντας: «Παίζουμε για την αγάπη μας για την πατρίδα μας. Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι τα σπορ μας ενώνουν, δεν μας χωρίζουν».

Στην ανάρτηση συνόδευσε το κείμενο με τις σημαίες της Ελλάδας και της Τουρκίας, ενώ ανέβασε και φωτογραφία όπου αγκαλιάζει τον Σενγκούν από αναμέτρηση των Μπακς με τους Χιούστον Ρόκετς.