Ο Στεφάν Λανουά ανέλυσε τις επίμαχες φάσεις της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και στάθηκε στο λάθος του διαιτητή Παπαπέτρου στον αγώνα του Λεβαδειακού με την ΑΕΚ.

Η Ένωση πήρε την εκτός έδρας νίκη με 1-0, στο 0-0 όμως υπήρξε μια απόφαση που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων καθώς ο διαιτητής δεν άφησε το πλεονέκτημα σε φάση που ολοκληρώθηκε με γκολ.

Μια φάση στην οποία στάθηκε ο επικεφαλής της ΚΕΔ στην ανάλυσή του, λέγοντας: «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής πρέπει να περιμένει για να αφήσει ένα προφανές πλεονέκτημα. Υπενθυμίζουμε στους διαιτητές να καθυστερούν το σφύριγμα για να δίνουν την ευκαιρία στις ομάδες να σκοράρουν».

Από εκεί και πέρα, ο Λανουά είπε για το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ ότι σωστά δέχθηκε δέχθηκε αρχικά κοκκινή κάρτα ο τερματοφύλακας των Κρητικών και σωστά η απόφαση αναιρέθηκε μέσω του VAR ενώ σχολίασε και φάσεις από τους αγώνες Παναιτωλικός – Βόλος και Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ.

Αναλυτικά όσα είπε ο επικεφαλής της ΚΕΔ…