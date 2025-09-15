Με ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6 μέτρα.

«Σκόρπισε ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα», έγραψε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία.»