Μαύρα σύννεφα υπάρχουν πλέον πάνω από τον Πορτογάλο προπονητή του Παναθηναϊκού, Ρούι Βιτόρια, μετά την ήττα από την Κηφισιά, αφού ήδη το «τριφύλλι» βρίσκεται μακριά από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Ο Ρουί Βιτόρια μοιάζει να είναι σε δύσκολη κατάσταση και ο Παναθηναϊκός να βρίσκεται στην ίδια θέση που ήταν πριν περίπου ένα χρόνο, ενώ εντός της εβδομάδας ίσως υπάρξουν και εξελίξεις στο θέμα προπονητή.

Σήμερα, Δευτέρα (15/9), σε σύσκεψη που θα έχει ο Γιάννης Αλαφούζος με τον τεχνικό διευθυντή του «τριφυλλιού» Γιάννη Παπαδημητρίου και συνεργάτες του, ίσως παρθούν αποφάσεις για αλλαγές στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Ακολουθούν δύο εντός έδρας παιχνίδια, με την Καλλιθέα για το Κύπελλο και με τον Ολυμπιακό για το Πρωτάθλημα, όπου δεν υπάρχει τίποτε άλλο, πέραν της νίκης.